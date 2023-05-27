Победитель "Московской сабли" Халимбеков не теряет надежды выступить на Олимпиаде

Спортсмен отметил, что его дело - тренироваться и работать дальше

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Победитель "Московской сабли" 2023 года Магамед Халимбеков не теряет надежды выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом фехтовальщик рассказал журналистам в субботу после финала.

"Конечно, - ответил Халимбеков на вопрос о том, сохраняет ли он надежду выступить на Олимпиаде. - Ждем решения. Пока больше ничего сказать не могу: мое дело - тренироваться и работать дальше. Что Всевышний даст, то и будет".

22-летний спортсмен отметил, что победа на московском турнире для него не стала неожиданной. "Хотел взять реванш за прошлый год, тогда я проиграл Камилю Ибрагимову за вход в топ-4. Были тяжелые моменты, но получилось справиться и преодолеть себя, - сказал он. - Отмечу атмосферу на турнире, она прекрасная: много болельщиков, азарт, эмоции, вокруг много прожекторов. Я от такого только кайфую".

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.