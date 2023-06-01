В Роспатенте допустили, что заявку Овечкина будут рассматривать около пяти месяцев

Российский нападающий хочет зарегистрировать как товарный знак фразу, которую произнес в 2006 году

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заявка обладателя Кубка Стэнли и трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина на регистрацию фразы "I'm okay. Russian machine never breaks" ("Я в порядке. Русская машина никогда не ломается") находится на стадии формальной экспертизы в Роспатенте, средний срок рассмотрения таких обращений - около пяти месяцев. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ведомстве.

"В автоматизированной системе "Товарные знаки РФ" были выявлены заявки № 2023744438, № 2023743975, № 2023743976, № 2023744439, № 2023734851, поданные на имя Овечкина Александра Михайловича для широкой группы товаров и услуг. Все приведенные в письме заявки находятся на стадии формальной экспертизы, которая по ним не завершена, - сообщил собеседник ТАСС. - Решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака еще не принято ни по одной из вышеуказанных заявок. Отдельно отметим, что в настоящее время средний срок экспертизы заявок на товарные знаки составляет около пяти месяцев. Также данный срок может быть увеличен в зависимости от результатов проверки заявленного обозначения требованиям законодательства".

Фразу "I'm okay. Russian machine never breaks" Овечкин произнес в 2006 году в начале своего второго сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Нападающему пришлось досрочно завершить один из матчей из-за того, что в него попала шайба после броска защитника "Вашингтона" Шейона Моррисона. Россиянин упал на лед, а потом благодаря помощи партнеров по команде смог покинуть площадку. На следующий день Овечкин ответил журналистам на вопрос о своем состоянии: "Я в порядке. Русская машина не ломается".

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий становился чемпионом мира в 2008, 2012, 2014 годах.