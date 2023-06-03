Златан Ибрагимович покинет футбольный клуб "Милан"

"Милан" в воскресенье проведет матч последнего тура чемпионата Италии

ТАСС, 3 июня. Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет итальянский футбольный клуб "Милан" по окончании текущего сезона. Об этом в субботу сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление клуба.

"В воскресенье вечером после последней игры в сезоне "Милан" попрощается со Златаном Ибрагимовичем после короткой церемонии", - говорится в заявлении миланского клуба.

Ибрагимовичу 41 год. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах и забил один мяч, став самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Италии. За "Милан" швед выступает с 2020 года, также он играл за команду с 2010 по 2012 год. В составе клуба Ибрагимович дважды стал чемпионом Италии (2011, 2022).

Помимо "Милана", шведский нападающий играл за нидерландский "Аякс", итальянские "Интер" и "Ювентус", испанскую "Барселону", французский ПСЖ, английский "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" из США. Форвард начинал карьеру в шведском "Мальмё". За карьеру Ибрагимович пять раз стал чемпионом Италии (дважды с "Миланом" и три раза с "Интером"), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды форвард побеждал в Суперкубке Италии, Кубке французской лиги и Суперкубке Франции, дважды - в чемпионате Нидерландов, Суперкубке Испании и Кубке Франции, по одному разу футболист выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании, Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок Нидерландов и клубный чемпионат мира. Ибаргимович 12 раз признавался лучшим игроком года в Швеции.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 122 матча и забил 62 гола. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Милан" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии. В заключительном туре команда 4 июня примет "Верону".