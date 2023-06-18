Чернышов рассказал, с какими трудностями Кержаков может столкнуться в сербском "Спартаке"

В субботу россиянин был назначен главным тренером футбольного клуба из города Суботица

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Александр Кержаков на посту главного тренера сербского "Спартака" должен быть готов к длительным автобусным поездкам на гостевые матчи и давлению, которое на него может оказывать руководство футбольного клуба. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал российский тренер Андрей Чернышов, который работал в сербском "Спартаке" с 2015 по 2017 год.

О назначении Кержакова "Спартак" из города Суботица объявил в субботу, контракт заключен на один год с опцией продления на один сезон.

"Суботица - совсем маленький городок на границе с Венгрией, в двух часа езды от красивейшего европейского города Будапешта, куда я вместе с супругой часто ездил на выходные, - рассказал Чернышов. - Поскольку город расположен на самом севере Сербии, есть проблема с дальними поездками на выездные матчи. Если у белградских команд дорога обычно занимает не больше трех часов, то от Суботицы на автобусе есть поездки и по пять, и по шесть часов".

Последним местом работы Кержакова была кипрская "Кармиотисса", которую он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Российский специалист покинул клуб после конфликта с руководством, которое, по его словам, вмешивалось в управление командой. "Для всех сербский клубов характерно, что там все, начиная от администратора и заканчивая хозяином или президентом клуба, стараются давать советы и по тренировочному процессу, и по тактике, и по выбору состава. Поэтому Кержакову надо быть готовым к тому, что на него может оказываться давление, - отметил собеседник агентства. - Конечно, не так, как у него получилось на Кипре, где, как он рассказывал, президент делал замены в перерыве, но давление по тем или иным игрокам и тактике будет".

"Я сам с этим сталкивался, поэтому надо уметь выстраивать отношение с руководством. Все будет зависеть от результата: если он будет положительным, то претензий особых не будет, но если нет, то будет колоссальное давление по поводу состава и тренировочного процесса. В Сербии с тренерами особо не церемонятся - на исправление ситуации могут дать всего две-три игры. И "Спартак" не исключение, если не ошибаюсь, то я продолжаю оставаться рекордсменом по числу проработанных в клубе дней", - добавил Чернышов.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии и был вынужден выступать в группе вылета. По ее итогам команда расположилась на общей 10-й позиции национального первенства и сумела сохранить прописку в высшем дивизионе страны.

Хорошая инфраструктура

Чернышов также отметил, что клуб обладает хорошей инфраструктурой для тренировок и восстановления игроков. "Хочу поздравить Александра с назначением, приятно, когда российские тренеры уезжают работать в другие страны. Сербия - достаточно интересная в плане футбола страна, в ней много талантливых футболистов. Чемпионат непростой: есть признанный лидер - "Црвена Звезда", которую можно сравнить с "Зенитом" или "Баварией". Есть еще два-три клуба, которые близко к "Звезде", а все остальные команды одинаковые и с ними можно соперничать", - сказал специалист.

Кержакову 40 лет. После окончания карьеры футболиста он тренировал "Пари Нижний Новгород" и томскую "Томь". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.