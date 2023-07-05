Бразильская конфедерация футбола подтвердила, что Анчелотти возглавит сборную в 2024 году

Тренер "Реала" займет это место на Кубке Америки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Тренер "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году. Об этом сообщил во вторник глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес.

До этого тренировать сборную будет главный тренер ФК "Флуминенсе" Фернандо Диниз, он будет совмещать две должности. "У этого тренера стиль игры даже похож на стиль тренера, который займет это место на Кубке Америки, - Анчелотти", - сказал Родригес, комментируя подписание с Динизом контракта сроком на один год. Слова главы CBF приводит телеканал CNN Brasil.

Ранее СМИ сообщали о достижении CBF устной договоренности с Анчелотти о том, что он займет пост тренера бразильской сборной в 2024 году, однако официально это не подтверждалось из-за действующего контракта итальянца с испанским клубом.

9 декабря 2022 года об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии объявил Тите. Он занимал эту должность с 2016 года. Специалист покинул пост после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре против хорватов (1:1, 2:4 по пенальти). С 15 февраля обязанности главного тренера исполняет Рамон Менезес.

Анчелотти 64 года, он возглавил "Реал" летом 2021 года, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Итальянец стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Анчелотти также является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров: в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с итальянским "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом".

Сборная Бразилии является рекордсменом по победам на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002 годы). Кроме того, бразильцы девять раз выигрывали Кубок Америки и четыре раза - Кубок конфедераций.