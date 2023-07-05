Футболисты "Спартака" и "Торпедо" сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:2 сыграл вничью со столичным "Торпедо" в товарищеском матче. Встреча прошла в среду на стадионе "Лужники" без зрителей.

Голы у "Торпедо" забили Ираклий Манелов (1-я минута) и Александр Орехов (34). В составе "Спартака" отличился Виктор Мозес (60, 90+4). На 30-й минуте у "Спартака" был заменен вратарь Александр Селихов, вместо него на поле вышел Александр Максименко.

"Спартак" провел первый матч в рамках подготовки к новому сезону. "Торпедо" ранее обыграло "Торпедо-2" (1:0), проиграло нижнекамскому "Нефтехимику" (1:2) и сыграло вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2).

"Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги прошлого сезона, набрав 54 очка после 30 матчей. "Торпедо" расположилось на последнем, 16-м месте с 13 очками, следующий сезон команда проведет в Мелбет - Первой лиге.

Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. "Спартак" в первом туре сыграет дома с "Оренбургом".