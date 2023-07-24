Теннисист Джокович снялся с турнира серии "Мастерс" в Торонто из-за усталости

Соревнования пройдут с 7 по 13 августа

ТАСС, 24 июля. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто из-за усталости. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба соревнований.

"Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора с моей командой мы считаем правильным решением пропустить турнир. Я хотел бы поблагодарить Карла Хейла, директора турнира, за понимание этого решения. Я очень надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы играть там перед болельщиками", - сказал Джокович.

Место Джоковича в основной сетке заменит американец Кристофер Юбэнкс, который в июле дошел до четвертьфинала Уимблдона, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. На стадии 1/4 финала американец проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Джокович на том турнире дошел до финала, где уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Серб побеждал на 94 турнирах под эгидой ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса 2010 года. Джоковичу принадлежит рекорд по количеству проведенных на первой строчке мирового рейтинга недель - 389.

В 2022 году серб пропустил US Open и турниры на территории США и Канады из-за отказа сделать вакцину от коронавируса. Также спортсмена депортировали из Австралии, он не выступил там на турнире Большого шлема. Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая на тот момент была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию. В марте 2023 года Джокович пропустил турниры серии "Мастерс" в американских Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида) из-за скандала с визами. 12 мая в США отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для иностранцев.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут с 7 по 13 августа на покрытии "хард", их призовой фонд составит $6,6 млн. Победителем турнира в 2022 году стал испанец Пабло Карреньо-Буста. Джокович побеждал на этом турнире четыре раза (2007, 2011, 2012, 2016).