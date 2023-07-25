Госдума рекомендовала кабмину инициировать разработку нацпроекта "Спорт России"

Нацпроект планируют реализовывать в 2025-2030 годах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ инициировать разработку национального проекта "Спорт России" на период 2025-2030 годов.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации: инициировать разработку отдельного национального проекта "Спорт России" на период 2025-2030 годов", - говорится в постановлении.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил создать отдельный нацпроект по спорту, так как сейчас это особенно необходимо.

Также Госдума рекомендует правительству разработать программу развития технических видов спорта, в том числе авиационных и военно-прикладных, на период до 2030 года. Кроме того, кабмину предлагают рассмотреть возможность предоставления субсидий субъектам РФ на возмещение затрат по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг негосударственным организациям, работающим в области физической культуры и спорта в рамках социального заказа.

Госдума рекомендует кабмину также рассмотреть вопрос о предоставлении хозяйствующим субъектам, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, права на получение статуса социального предприятия.