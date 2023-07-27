Федерация велоспорта России заинтересована в проведении тренировочных сборов в Африке

Вячеслав Екимов выразил уверенность, что российских спортсменов пригласят на чемпионат мира в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) намерена обратиться через Международный союз велосипедистов (UCI) в ряд национальных африканских федераций с предложением о проведении совместных тренировочных мероприятий в их странах. Об этом на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка сообщил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

"Мы через UCI обратимся в некоторые африканские страны, чтобы понять, где мы можем найти общие интересы в подготовке спортсменов, - сказал Екимов. - UCI проводит активную политику на африканском континенте, много национальных федераций интегрирует в мировой велоспорт".

Глава Федерации велосипедного спорта России считает допустимым выступление отечественных велосипедистов на международных стартах в нейтральном статусе. "Мы должны определиться со статусом спортсмена-россиянина. Ситуация сложная, нас не совсем ждут на международных стартах. Но мы должны взаимодействовать в направлениях, где международные федерации открыли доступ, пусть даже в качестве нейтральных спортсменов. Иначе мы уже не сможем вернуться", - отметил Екимов.

"Мы уверены, что на следующий год нашу команду пригласят на чемпионат мира", - добавил глава ФВСР.

Объединенный чемпионат мира по велоспорту в 2023 году пройдет в Шотландии с 3 по 13 августа. Российские спортсмены могут выступить на нем только в нейтральном статусе. Пока никто из россиян не заявил о своих намерениях выступить на этом турнире.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.