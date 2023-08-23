Нехватка доверия и терпения. Почему в российском хоккее мало женщин-тренеров

В предстоящем сезоне Женской хоккейной лиги в тренерских штабах команд будет лишь одна женщина

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. За восемь лет существования Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) главным тренером одной из команд лишь раз была представительница прекрасного пола. ТАСС рассказывает о причинах малого количества женщин-тренеров в лиге.

История женского отечественного хоккея, по сути, еще только пишется. Первый официальный матч женская сборная России сыграла в 1994 году, а уже через год заняла второе место на чемпионате Европы. На мировых первенствах россиянки дебютировали в 1997 году и с тех пор ни разу не выпадали из восьмерки лучших (турниры 2022 и 2023 годов российская сборная пропустила решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине). В 2001 году они впервые завоевали бронзовые медали, в 2013 и 2016 годах повторили этот успех, а в 2018 году впервые вошли в четверку лучших команд на Олимпийских играх.

Все успехи женской сборной России связаны с тренерами-мужчинами: с Валентином Егоровым команда стала второй на европейском первенстве, с Вячеславом Долгушиным завоевала первую награду на чемпионатах мира, с Михаилом Чекановым взяла последующие две бронзовые награды мировых первенств, а с Алексеем Чистяковым стала четвертой на Играх в Пхёнчхане. Результаты на последних чемпионатах мира и Олимпиаде в Пекине, правда, нельзя назвать успешными: уровень женского европейского хоккея вырос, в то время как в России не такая большая конкуренция за место в национальной команде.

ЖХЛ в 2015 году пришла на смену соревнованию, которое проводила Федерация хоккея России. Турнир находится под патронажем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а ряд команд в нем интегрированы в систему клубов КХЛ. Все это было сделано для более профессионального подхода к организации соревнований, однако главной проблемой, которая мешает развиваться женскому хоккею в стране, можно назвать отсутствие должной конкуренции как на самих соревнованиях, так и среди хоккеисток.

С 2015 по 2018 год первые два места в чемпионате неизменно занимали подмосковный "Торнадо" (чемпион 2016-2017 годов) и "Агидель". Уфимский клуб, входящий в систему "Салавата Юлаева", стал чемпионом в 2018, 2019, 2021, 2023 годах. Конкуренцию ему составляла китайская команда "КРС Ванке Рейс" из системы клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар", становившаяся чемпионом в 2020 и 2022 годах в том числе благодаря наличию в составе легионеров. В предстоящем сезоне, который начнется 17 сентября, китайская команда выступать не будет.

"Опыт работы главным тренером в ЖХЛ поможет в будущем"

В первые годы существования лиги лучшие хоккеистки были собраны как раз в "Торнадо" и "Агиделе", игрой клубов руководил тренерский штаб из мужчин. Первым же главным тренером среди женщин стала Юлия Перова, которая с 2016 года по февраль 2018-го возглавляла СКСО (Сборная команда Свердловской области). Команда из Екатеринбурга почти во всех сезонах занимала последние места.

Родившаяся в Омске Перова часть карьеры провела в Москве, с 1997 года играла, а сейчас работает в Екатеринбурге. Сначала она тренировала молодежную команду "Спартака-Меркурия". "Первое время было немного неудобно, потому что я с теми же девчонками играла, а потом ты смотришь на игру по-другому и задачи у тебя другие, - рассказала Перова ТАСС. - Я приглядывалась, работала вторым тренером с Сергеем Николаевичем Фертиковым, с ним было очень интересно работать. Была играющим тренером сначала, а когда Сергей Николаевич ушел, руководство решило поставить меня".

По словам Перовой, сейчас в хоккей приходит больше девочек, однако в основной своей массе при спортивных школах и профильных академиях нет отделений женского хоккея. "Появляются одна-две девчонки, играют с парнями и пока с ними не наиграются, к нам не придут. В отделениях же девочки могли бы расти, мы бы за ними следили, набирали их оттуда, - сказала Перова. - Конкуренции среди девочек мало, их приходится кропотливо собирать - по области, другим городам. Хотелось бы, чтобы они не уезжали в 14-15 лет в другие города, куда им рано, а оставались играть у нас".

Сейчас Перова работает с женской сборной Свердловской области среди игроков 2006-2015 годов рождения. "Когда я была главным тренером в ЖХЛ, то получила опыт, который поможет мне в будущем, - сказала она. - С той должности я ушла спокойно, когда произошла смена на [Сергея] Чистякова (нынешний главный тренер СКСО - прим. ТАСС), к нему у меня претензий никаких нет".

О работе через не могу

Помощником Чистякова в СКСО сейчас работает бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Ирина Вотинцева, которая играла на позиции вратаря. "С Сергеем Николаевичем мы постоянно советуемся, решаем, кто из вратарей первой начинает, - рассказала Вотинцева. - Сейчас он уже все понимает, как с девчонками общаться. Говоришь ему, что пора кричать на них в перерыве (смеется). Он уже женскую психологию понял, хотя первые годы ему было тяжеловато".

Отсутствие женщин среди тренеров в ЖХЛ связано с минимальным доверием к ним, считает Вотинцева. "Они так же обучаются, так же играли и все понимают в плане тактики, - отметила она. - Все думают, что женщины не смогут справиться с женским коллективом, а у мужчин больше шансов держать среди девочек дисциплину. Многие девчонки, которые немало лет поиграли, могли бы получить шанс в ЖХЛ, но руководство не всегда соглашается, потому что во многих клубах находятся бывшие игроки и они не так сильно доверяют женщинам-тренерам. В "Спартаке-Меркурии" наш директор Сергей Владиславович Самородский дал мне такой шанс, поставив тренером вратарей".

Четыре сезона, с 2016 по 2020 год, в качестве помощника главного тренера санкт-петербургского "Динамо" и нынешнего наставника сборной России Александра Зыбина проработала игравшая за московские "Спартак" и СКИФ, "Агидель" Юлия Карпова. Опыт получился успешным: "Динамо" в 2019 году вышло в финал, а в 2017 и 2018 годах стало третьим.

"Она сама играла и в плане видения хоккея мыслит в правильном направлении, - считает Зыбин. - Но сейчас немного другое поколение - оно не сможет так работать, как раньше работали, через не могу. Тогда требовали более строго, как работали мужчины. Может и результат в то время был, девчонки были более мастеровитые. А сейчас все думают, что чем меньше работать, тем лучше".

Сейчас Карпова работает с молодежью в Воронеже. Зыбин считает, что в будущем она могла бы попробовать себя в роли главного тренера. "Я с ней разговаривал, она там всем довольна, - сказал он. - Но прежде чем вывести на хороший уровень ту же команду 2008 года рождения, им надо учиться у кого-то, пригласить девочек постарше, кто прошел уже ЖХЛ. Если финансирование будет достаточным и ей удастся привлечь три-четыре человека, со временем, думаю, ей удастся построить приличную команду".

"Разум всегда должен стоять на первом месте"

По словам главного тренера сборной России, тренерских ресурсов среди женщин в Санкт-Петербурге практически нет. Перспективы в этом плане есть в Московской области. "В этом регионе больше девчонок можно набрать: в Балашихе, Мытищах, Дмитрове. Скорее там может появиться кто-то из тренеров, потому что там больше команд. Знаю, что в Московской области девушки уже тренируют", - отметил Зыбин.

По мнению бывшего главного тренера сборной России Алексея Чистякова, приводившего "Торнадо" к чемпионству в ЖХЛ в 2016 и 2017 годах, для работы на высоком уровне девушки должны сначала тренировать детей. "Во-первых, женщины более эмоциональны, а разум всегда должен стоять на первом месте, - считает он. - И второе - у нас есть мастеровитые девчонки, которые при получении достойного тренерского образования могли бы войти в тренерский штаб какой-нибудь команды, однако их единицы. Не все из них хотят, а кто хочет - не все могут, и порой одного желания недостаточно. Помимо желания, они должны еще что-то уметь и мочь".

"Порой у девчонок просто не хватает терпения, особенно на начальной стадии, когда надо заниматься набором детей, а хочется всего и сразу, - продолжил Чистяков. - Знаю, что многим им предлагали, мол идите на набор. У мужчин этого терпения, получается, больше: если молодой человек пошел на набор, то он будет добиваться своего, набирать команду. Это вопрос времени: надо ходить по детским садам, дворам, пытаться находить детей. Вот этого как раз девчонкам не хочется: им хочется прийти на готовое и начинать без черновой работы уже не с нуля. Мне кажется, при желании, выдержке, наличии нужных знаний и опыта, возможно, из кого-то могут получиться тренеры".

Немаловажным фактором является и то, что не все родители детей, занимающихся хоккеем, доверяют тренерам-женщинам. "Это обидно, потому что некоторые родители игроков говорят, лучше мы детей к тренерам-мужчинам отправим, например, в Нижний Новгород, - сказала Перова. - Потом у тех девочек не получается, и бывают случаи, что возвращаются к нам, и мы с ними начинаем работать".

Чистяков по-другому смотрит на вопрос доверия родителей. "Родители не ко всем девчонкам поведут своих детей, потому что тренер в первую очередь должен научить и объяснить. На самом деле не так много девчонок, которые занимаются с детьми", - сказал он, добавив, что основная масса хоккеисток, которые играли у него и уже завершили карьеру, решили в хоккее не оставаться.

"Канадкам и американкам приходится пахать"

В Канаде и США, которые являются ведущими странами в женском хоккее, большая конкуренция не только среди хоккеисток за места в сборные, но и среди тренерских кадров, поэтому женщины-тренеры там не редкость. Не случайно, что одним из ведущих специалистов в мировом женском хоккее является Мелоди Дэвидсон, которая в качестве главного тренера сборной Канады выиграла золото Олимпиад 2006 и 2010 годов, неоднократно приводила команду к золотым и серебряным наградам на чемпионатах мира. При этом сборная добивалась успеха и когда она занимала должности генерального менеджера и директора команды. Сама же Дэвидсон в хоккей не играла.

"Очень интересный человек, прекрасный собеседник, прошла большой путь, проделала очень много работы, - рассказал Чистяков. - Мы много вечеров с ней говорили на эту тему, смотрели видео, как они занимаются. Мы учились друг у друга, подсматривали у них идеи. Был даже момент, что меня приятно удивило, когда у нас присутствовал интересный вход в зону "пять на четыре". И стоило нам этот вход исполнить в двух играх на чемпионате мира, как американская сборная в следующей игре точно также входит в зону".

По словам специалиста, за рубежом проще работать из-за более высокого уровня игроков, что связано с конкуренцией.

"Когда я только пришел в женский хоккей, у меня была довольно взрослая команда, и многие девчонки просто не хотели работать, а некоторые говорили, что нам такие нагрузки не нужны, - сказал он. - И когда мы стали плотнее общаться с европейками, проводить совместные лагеря, товарищеские матчи, чаще выезжать в Канаду и Америку, жизнь все расставила по своим местам. Тем же канадкам и американкам приходилось больше пахать из-за высокой конкуренции. Если ты хочешь получить бесплатное образование, которое довольно недешевое там, надо было работать, иметь талант, чтобы попасть в команду университета. На одно место там было по 15-20 человек".

По мнению Чистякова, немаловажную роль в работе тренером среди женщин играет и их игровой опыт. "За границей тренерами становятся те, кто в женском хоккее были с медалями, а не так, когда у нас сборная занимает на Олимпиаде условно шестое место и человек говорит, что хочет быть тренером, - сказал Чистяков. Хотеть-то можно, но вопрос, можешь ли ты им стать или нет, и чего ты достигла на таком уровне".