Новиков считает, что футболист Захарян должен прогрессировать в чемпионате Испании

Российский полузащитник 19 августа перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян способен играть на европейском уровне, в чемпионате Испании по футболу он должен раскрыть свои лучшие качества и прогрессировать. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков, который ныне возглавляет нижнекамский "Нефтехимик".

19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Испанский клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"Будем объективны, я не так много с ним проработал, чтобы говорить о том, что очень много вложил в Арсена Захаряна, - сказал Новиков. - Есть тренеры, которые работали с ним значительно больше, которые заслуживают большего внимания. То, что Арсен способен играть на европейском уровне, - 100%. Поэтому будем болеть за него, переживать, думаю, что все должно сложиться у него. Более того, он должен прогрессировать рядом с хорошими игроками, в хорошем чемпионате, должен расти, развиваться и стать еще сильнее".

"Я думаю, что испанский чемпионат Арсену ближе, чем английский или немецкий. В Испании он должен раскрыть свои хорошие качества еще больше. Он является умным игроком, который очень быстро принимает решения, хорошо работает с мячом, обладает хорошими ударом и видением поля. То есть все качества, которыми игрок должен обладать на его позиции, у него есть", - добавил Новиков.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе "Динамо" игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.