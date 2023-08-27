Сборная Китая впервые выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике

Тренером китайских спортсменок работает двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк

ТАСС, 27 августа. Сборная Китая завоевала первую в истории золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, выиграв групповые упражнения с пятью обручами. Соревнования завершились в испанской Валенсии.

Сборная Китая набрала 36,550 балла. Второе место заняла команда Испании (36,100 балла), бронзовыми призерами стали итальянки (35,850).

Всего на чемпионате мира китайская команда завоевала 1 золотую и 2 серебряные награды и заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла команда Германии (5 золотых, 1 серебряная), второе - сборная Израиля (2-0-1), третье - гимнастки из Болгарии (1-2-1). Все 5 золотых медалей германской сборной принесла 16-летняя уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева.

Со сборной Китая в качестве тренера с 2022 года работает двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. На счету Близнюк также шесть золотых, две серебряные и бронзовая награда чемпионатов мира.

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.