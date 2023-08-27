27 августа, 16:41
Летние олимпийские виды спорта

Сборная Китая впервые выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике

Тренером китайских спортсменок работает двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк

ТАСС, 27 августа. Сборная Китая завоевала первую в истории золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике, выиграв групповые упражнения с пятью обручами. Соревнования завершились в испанской Валенсии.

Сборная Китая набрала 36,550 балла. Второе место заняла команда Испании (36,100 балла), бронзовыми призерами стали итальянки (35,850).

Всего на чемпионате мира китайская команда завоевала 1 золотую и 2 серебряные награды и заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла команда Германии (5 золотых, 1 серебряная), второе - сборная Израиля (2-0-1), третье - гимнастки из Болгарии (1-2-1). Все 5 золотых медалей германской сборной принесла 16-летняя уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева.

Со сборной Китая в качестве тренера с 2022 года работает двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. На счету Близнюк также шесть золотых, две серебряные и бронзовая награда чемпионатов мира.

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. 

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Летние олимпийские виды спорта
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