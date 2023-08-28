Винер считает, что китайские гимнастки показали на чемпионате мира феноменальный результат

Сборная Китая завоевала золотую медаль в групповых упражнениях с пятью обручами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Китая по художественной гимнастике добилась феноменального результата на чемпионате мира в Испании, впервые в истории завоевав золотую медаль. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер.

Чемпионат мира проходил в Валенсии и завершился 27 августа. Китаянки выиграли золото в групповых упражнениях с пятью обручами, а также два серебра - в командном многоборье и в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. Год назад на мировом первенстве сборная Китая в том же составе была седьмой в многоборье и в упражнениях с пятью обручами, а также четвертой в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.

"Китайские гимнастки добились феноменального результата, - сказала Винер. - Это случилось благодаря тому, что команду тренирует российская участница трех Олимпиад Анастасия Близнюк, имеющая в активе две золотые и одну серебряную награду. Она сама стала великолепной гимнасткой благодаря нашим передовым тренерским методикам. Весь этот опыт Близнюк использовала и использует в работе с командой Китая".

"Успешное выступление этой команды на чемпионате мира является очень хорошей заявкой на золото Олимпиады. Я с Анастасией все время на связи, очень тепло поздравила ее как после многоборья, так и потом. Блестящий результат, по-другому не скажешь. Она была очень довольна, что я ее поздравила", - добавила собеседница ТАСС.

Близнюк 29 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2012, 2016). На Олимпиаде в Токио гимнастка стала серебряным призером. На счету Близнюк также шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.