Футболисты "Динамо" обыграли "Ростов" в матче чемпионата России

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

ТАСС, 3 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил "Ростов" в гостевом матче 7-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы забили Денис Макаров (10-я минута) и Муми Нгамалё (42), еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев забил в свои ворота (90). Нападающий "Ростова" Роман Тугарев на 34-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Ростов" потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. До этого ростовчане провели дома пять встреч в различных турнирах, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Также "Ростов" проиграл третий матч в РПЛ подряд, ранее команда уступила на выезде "Сочи" (0:4) и "Пари Нижний Новгород" (0:1). При этом ростовский клуб за этот период победил в кубке страны московский "Локомотив" (2:1).

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Команда проиграла в первом туре "Краснодару" (1:3), а затем одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. При этом бело-голубые потерпели два поражения в кубке страны - от "Пари НН" (1:1, 3:4 по пенальти) и московского "Спартака" (1:4).

"Динамо"занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ростов" с 7 очками в активе располагается на 11-й позиции. В следующем туре "Динамо" примет "Пари НН" 15 сентября. "Ростов" на следующий день встретится на выезде с калининградской "Балтикой".