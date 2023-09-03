3 сентября, 19:03
Футбол в России

Футболисты "Динамо" обыграли "Ростов" в матче чемпионата России

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Полузащитник "Динамо" Муми Нгамалё
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей

ТАСС, 3 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил "Ростов" в гостевом матче 7-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы забили Денис Макаров (10-я минута) и Муми Нгамалё (42), еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев забил в свои ворота (90). Нападающий "Ростова" Роман Тугарев на 34-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Читайте также
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

"Ростов" потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. До этого ростовчане провели дома пять встреч в различных турнирах, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Также "Ростов" проиграл третий матч в РПЛ подряд, ранее команда уступила на выезде "Сочи" (0:4) и "Пари Нижний Новгород" (0:1). При этом ростовский клуб за этот период победил в кубке страны московский "Локомотив" (2:1).

"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Команда проиграла в первом туре "Краснодару" (1:3), а затем одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. При этом бело-голубые потерпели два поражения в кубке страны - от "Пари НН" (1:1, 3:4 по пенальти) и московского "Спартака" (1:4).

"Динамо"занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ростов" с 7 очками в активе располагается на 11-й позиции. В следующем туре "Динамо" примет "Пари НН" 15 сентября. "Ростов" на следующий день встретится на выезде с калининградской "Балтикой".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

7

5

2

0

17

11

2

9

2

"Зенит"

7

4

2

1

14

15

6

9

3

"Крылья Советов"

7

4

2

1

14

17

9

8

4

"Динамо"

7

4

2

1

14

15

12

3

5

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

6

"Локомотив"

7

3

3

1

12

13

11

2

7

ЦСКА

7

3

2

2

11

14

10

4

8

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

9

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

10

"Пари НН"

7

3

1

3

10

5

6

-1

11

"Ростов"

7

2

1

4

7

8

14

-6

12

"Сочи"

7

2

0

5

6

8

11

-3

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Оренбург"

7

1

2

4

5

7

13

-6

15

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

16

"Балтика"

7

1

0

6

3

6

13

-7

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация