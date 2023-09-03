Футболисты "Динамо" обыграли "Ростов" в матче чемпионата России

ТАСС, 3 сентября. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил "Ростов" в гостевом матче 7-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Голы забили Денис Макаров (10-я минута) и Муми Нгамалё (42), еще один мяч динамовец Вячеслав Грулев забил в свои ворота (90). Нападающий "Ростова" Роман Тугарев на 34-й минуте встречи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Ростов" потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. До этого ростовчане провели дома пять встреч в различных турнирах, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Также "Ростов" проиграл третий матч в РПЛ подряд, ранее команда уступила на выезде "Сочи" (0:4) и "Пари Нижний Новгород" (0:1). При этом ростовский клуб за этот период победил в кубке страны московский "Локомотив" (2:1).
"Динамо" продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей. Команда проиграла в первом туре "Краснодару" (1:3), а затем одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. При этом бело-голубые потерпели два поражения в кубке страны - от "Пари НН" (1:1, 3:4 по пенальти) и московского "Спартака" (1:4).
"Динамо"занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ростов" с 7 очками в активе располагается на 11-й позиции. В следующем туре "Динамо" примет "Пари НН" 15 сентября. "Ростов" на следующий день встретится на выезде с калининградской "Балтикой".
1
"Краснодар"
7
5
2
0
17
11
2
9
2
"Зенит"
7
4
2
1
14
15
6
9
3
"Крылья Советов"
7
4
2
1
14
17
9
8
4
"Динамо"
7
4
2
1
14
15
12
3
5
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
6
"Локомотив"
7
3
3
1
12
13
11
2
7
ЦСКА
7
3
2
2
11
14
10
4
8
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
9
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
10
"Пари НН"
7
3
1
3
10
5
6
-1
11
"Ростов"
7
2
1
4
7
8
14
-6
12
"Сочи"
7
2
0
5
6
8
11
-3
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Оренбург"
7
1
2
4
5
7
13
-6
15
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
16
"Балтика"
7
1
0
6
3
6
13
-7