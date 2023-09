Возвращение к истокам. Почему компьютерные ретроигры еще популярны

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Андрей Косенко в сентябре стал первым в истории российским победителем международного турнира по игре в классический тетрис, в финале соревнований CTM Futures August 2023 он оказался сильнее американца с ником LeCaptain. Турниры по тетрису в том числе показывают, что ретроигры до сих пор популярны и на них можно зарабатывать.

Тетрис был выпущен в 1984 году, турниры по нему проводятся каждый месяц. Суть соревнований в том, чтобы дольше оставаться в игре. Два спортсмена начинают одновременно играть, у каждого из них есть три права на ошибку. Когда у одного человека заканчивается место для доступных брусочков, у него сгорает одно право на ошибку. Помимо международных турниров, регулярные соревнования по игре в тетрис проходят по всему миру, в России такие соревнования проводит Федерация компьютерного спорта России.

Еще одной популярной ретроигрой является Heroes of Might and Magic III ("Герои меча и магии - 3") - "Герои-3", она была выпущена в декабре 1999 года. Эта игра-стратегия, предназначенная в основном для участия двух человек. Изначально проходит жеребьевка карты и цвета команды - синего или красного. Красная команда имеет преимущество первого хода на старте игры, синяя команда может накапливать специальную силу вне зависимости от действий. Суть "Героев - 3" в том, что участник управляет героями и развивает свои территории на определенной карте, за один ход, который равен дню, игрок может совершить любые действия, ограниченными либо ресурсами, либо временем, если оно перед началом игры было обозначено.

Одним из главных ресурсов в игре является очки опыта, больше всего их можно получить за победу в сражении с героями соперников, вместе с этим идет развитие принадлежащих участнику и захваченных городов, а также героев. Битва проходит в несколько раундов, проигрывает тот, кто теряет все войска полностью или сбегает с поля боя. Когда у одного из участников заканчиваются города и герои, то ему засчитывается поражение. Если же у игрока остаются герои без территорий, то ему дается несколько ходов, чтобы захватить какой-то город. "Герои-3" являются многопользовательской игрой, уже вышло несколько новых частей серии, однако многие пользователи выбирают именно третью. Игра уже не обновляется, однако ее поклонники своими силами делают новые версии. По "Героям-3", несмотря на отсутствие официальных обновлений, по всему миру проводятся турниры с призовым фондом.

Помимо "Героев-3", в группу популярных ретроигр игр входит World of Warcraft. У этой игры есть обновления, но ее суть остается прежней. Вселенная игры разделена на Альянс и Орду, к первой принадлежат люди, ко второй - орки. Из первой категории можно выбрать таких героев, как человек, ночной эльф, гном; из второй - орк, нежить, тролль, таурен, эльф крови. В одном из популярных видов игры участник выбирает себе одного персонажа, в открытом мире он проходит разные квесты и задания, чтобы накапливать опыт, соревнуясь с другими участниками и их персонажами.

Также есть игры в жанре платформер, самой известной является "Супермарио", которая вышла в 1985 году. Сейчас игра доступна для всех устройств. В ходе игры участнику нужно пройти за главного героя Марио весь путь до конечной цели, на его пути могут встречаться разные препятствия и соперники. Поначалу игра была линейной, то есть Марио передвигался из левой части экрана в правую, но в 2021 году игра была обновлена до трехмерного пространства. По "Супермарио" проходят разные соревнования и турниры.

Соревнования в России

В России соревнованиям по ретроиграм уделяется немало внимания. Федерация компьютерного спорта России продолжает задействовать их на разного рода турнирах с призовым фондом. "В этом году во всероссийские соревнования для школьников мы планируем включить сетевой тетрис - версию, в котором спортсмены играют друг против друга, при этом не просто кидая фигуры на скорость, но еще и своими успешными действиями мешая сопернику, - рассказал ТАСС президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. - Что касается других ретроигр, каждый год мы проводим чемпионат Свердловской области по Heroes of Might and Magic III, ранее проводили турниры по Warcraft III: Reforged".

Международный гроссмейстер Сергей Шипов объяснил, почему продолжает играть в "Героев-3", несмотря на устарелость версии. "Эта игра очень спокойная, для неторопливого отдыха, - сказал он ТАСС. - Это интересная пошаговая стратегия, где игрок является правителем государства, развивает свои города, воюет с соседями. Все сделано очень здорово, талантливо. Игра создана была еще в прошлом тысячелетии, но именно в "Героев меча и магии - 3" играют до сих пор. Я знаю, что есть четвертые, пятые и прочие версии, но именно к третьей лежит душа, и это не только мое мнение. Это одна из лучших игр, созданных человечеством".

"Я играю в основном против компьютера. Знаю, что по этой игре есть соревнования, но сам в них не участвую. Я не так уж сильно играю, мне на моих стримах часто говорили: "Что ж вы, Сергей Юрьевич, такие глупости делаете?" - отметил Шипов. - Наверное, играю как второразрядник в шахматах. Я играл с Яном Непомнящим, ему тогда было лет 14-15. На сборах, когда надоедали шахматы, мы играли в "Героев". Он увлекался этой игрой до того, как начал играть в Dota. По началу он мне проигрывал вдребезги, затем начал сопротивляться. Ян, безусловно, был очень талантливым юношей, быстро впитывал информацию, было ясно, что его ждет большое будущее. Сейчас он играет очень сильно, думаю, он без труда меня обыграет".

Ретроигры на "Играх будущего"

Россия стала законодательницей мод в проведении турниров, в которых современные компьютерные игры сочетаются с физической активностью. С 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани пройдут первые "Игры будущего". Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. В каждой дисциплине участники должны сначала соревноваться в компьютерной игре, а затем перейти в физическую часть, очки за обе части суммируются.

В списке дисциплин "Игр будущего" будет speedrun, то есть прохождение игр и ретроигр на скорость как на консолях, так и на компьютерах. Победу одержит команда, участники которой наберут наибольшее количество очков, пройдя миссии быстрее всех. Команды будут проходить следующие игры: Super Mario Bros, Comix Zone, Chip'n'Dale, Resident Evil 2 Remake, Little Nightmares, Mirror's Edge, Hitman: Codename 47, Quake и Serious Sam The First Encounter. Пока предполагается, что в физической части игроки будут соревноваться в шоу-матче по лазертагу.

Ретроигры остаются актуальны и популярны и позволяют взаимодействовать игрокам разных поколений.