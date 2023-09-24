Сафиуллин вышел в полуфинал турнира ATP в Китае

Соперник россиянина австралиец Джордан Томпсон снялся с матча после первого сета

ТАСС, 24 сентября. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду.

После первого сета Томпсон снялся с матча при счете 7:6 (7:1) в пользу Сафиуллина. Оба спортсмена не получили на турнире номер посева. Следующим соперником россиянина станет победитель матча между итальянцем Лоренцо Музетти (второй номер посева) и французом Артуром Риндеркнехом (без номера посева).

Сафиуллину 26 лет, он занимает 55-е место в рейтинге ATP. На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Томпсону 29 лет, он идет 56-м в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема австралиец не проходил далее четвертого круга.

Турнир в Чэнду проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд - более $1,1 млн. Действующим победителем является испанец Пабло Карреньо-Буста, выигравший турнир в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Из россиян соревнования выигрывал Карен Хачанов (2016).