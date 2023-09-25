Российский теннисист Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Россиянин в полуфинале турнира в Китае в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти

ТАСС, 25 сентября. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Сафиуллина, который выступает на турнире без номера посева. Музетти был посеян под 2-м номером.

Соперник россиянина по финалу определится в матче между болгарином Григором Димитровым (3-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (1). Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира под эгидой ATP. Ранее он доходил до полуфиналов на соревнованиях в Тель-Авиве и Марселе в 2022 году.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 55-е место в рейтинге ATP. На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Музетти 21 год, он располагается на 18-й строчке мирового рейтинга. Итальянец побеждал на двух турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2021, 2023).

Турнир в Чэнду проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд - более $1,1 млн. Действующим победителем является испанец Пабло Карреньо-Буста, выигравший турнир в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Из россиян соревнования выигрывал Карен Хачанов (2016).