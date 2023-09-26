Чесноков назвал тяжелой победу теннисиста Хачанова в финале турнира в Китае

В финале россиянин победил японца Ёсихито Нисиоку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов имел трудности в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае против японца Ёсихито Нисиоки, поэтому его победа была тяжелой. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:1 в пользу россиянина. Хачанов выиграл соревнования под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже.

"Довольно тяжелая победа, у Карена были определенные проблемы. Нисиока - это такая рабочая лошадка, его нужно было перетерпеть. На мой взгляд, первый сет он должен был проиграть, Карен объективно смотрелся хуже. Во втором японец поплыл, и Карен просто вколотил гвоздь в стену", - сказал Чесноков.

"Это очень важная победа. Карен вернулся после травмы и смог победить. К тому же он пять лет не выигрывал, так что эта победа однозначно поможет вернуть ему уверенность", - добавил собеседник агентства.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.