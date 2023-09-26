Полупослабления. УЕФА вернул команды России до 17 лет, но оставил запрет для всех сборных

Мужская и женская юниорские сборные могут принять участие уже в отборе на ближайшие чемпионаты Европы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мужские и женские сборные России по футболу из игроков не старше 17 лет возвращаются на европейскую арену. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снял отстранение только с несовершеннолетних игроков, полноценное возвращение российского футбола возможно только поле окончания специальной военной операции на Украине.

"УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых, - сказано в заявлении организации по итогам заседания ее исполкома. - УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды". Российским командам будет разрешено играть только на нейтральном поле, без использования государственных флага и гимна. Возвращение может состояться уже в этом году - поручение проработать такой вариант было дано администрации УЕФА.

Напрямую об этом не говорится, но, вероятнее всего, мужскую и женскую команды планируют добавить к числу участников отборочных турниров к чемпионатам Европы даже несмотря на то, что их жеребьевка уже прошла. УЕФА сделал на этом специальный акцент. Квалификация к Евро стартует 27 сентября и завершится в середине ноября. Финальная часть мужского турнира пройдет с 20 мая по 5 июня следующего года на Кипре, женского - в мае в Швеции. В отборе на чемпионат Европы среди игроков до 17 лет сейчас могут сыграть футболисты, родившиеся после 1 января 2007 года. Мужскую национальную команду тренирует Андрей Аксенов, женскую - Елена Медведь.

На данный момент уже состоялась жеребьевка первой части отборочного турнира на чемпионаты Европы до 17 лет среди юниоров и девушек. Первая часть отбора проходит в одной стране в виде мини-турнира в один круг. В элитный раунд отборочного турнира выходят по две лучшие команды из 13 групп, а также пять лучших сборных из числа расположившихся на третьих местах. Далее команды делятся на восемь групп по четыре в каждой, в финальную часть турнира выходят восемь победителей групп и семь лучших команд, которые заняли вторые места. Еще одно место достается команде-хозяйке соревнования.

Юниорская сборная России дважды выигрывала чемпионат Европы для 17-летних - в 2006 и 2013 годах. 10 лет назад под руководством Дмитрия Хомухи за команду выступали такие известные игроки, как Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Митрюшкин. Женская сборная России ни разу не попадала в призы на турнирах.

"Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, позволит будущим поколениям стать ярче и способнее, и в то, что завтрашний день станет лучше". Вместе с тем глава организации подчеркнул, что отстранение взрослых сборных России, которое длится уже полтора года, продлится до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине.

Затруднительные поездки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что политики будут препятствовать возвращению российских команд. "Сейчас поднимется такая буча и шум, начнутся бойкоты. Интересно понаблюдать за этим. Но всем надоели эти политические интриги и манипуляции, с ними не бывает никакого спорта", - сказала она ТАСС.

Уже во вторник вечером появилось заявление Футбольной ассоциации Англии, в котором отмечалось, что федерация по-прежнему придерживается позиции о недопустимости участия российских команд в международных турнирах и что английские сборные не будут играть против россиян.

Реализация решения вызывает вопросы и у почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова. "Это прекрасное решение, ему можно только поаплодировать. Но пока неизвестно, как оно будет реализовано на практике, потому что летать в Европу сейчас затруднительно, а некоторые страны и вовсе не пускают россиян. Надо еще где-то найти поля, где мы сможем играть. То, что УЕФА обязал европейские ассоциации нас принимать, - это уже хорошо, но пока много неясных технических моментов", - сказал Колосков ТАСС.

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Денис Глушаков считает, что УЕФА постепенно допустит россиян к своим турнирам. "Со временем должно все нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы - сначала на молодежном уровне, а потом и на взрослом. Все идет планомерно, всему свое время, и, я думаю, все будет хорошо".

Такого же мнения придерживается и бывший главный тренер юношеской сборной России до 17 лет, ставшей чемпионом Европы в 2006 году, Игорь Колыванов. "Если какие-то сдвиги пошли, уже хорошо. Работа продолжается, чтобы нам разрешили выступать. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене, и хорошо, что делаются такие позитивные шаги. Надеемся, что в скором времени другие виды спорта допустят. Поживем - увидим", - сказал он ТАСС.

Российский футбольный союз (РФС) пока не выступил с комментарием.

Ситуация с российским футболом

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от соревнований из-за ситуации на Украине. Вместе с тем российские сборные и клубы проводили товарищеские матчи с иностранными командами. В 2023 году в Волгограде прошел турнир развития УЕФА, после чего президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация договорилась о проведении и участии в таких соревнованиях российских команд. В сентябре женская сборная России до 15 лет примет участие в турнире развития в Сербии. Несмотря на отстранения, РФС продолжает получать от УЕФА выплаты за программы развития детско-юношеского футбола.

26 сентября российский арбитр Вера Опейкина обслужила матч женской Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Казахстана. В сентябре российский арбитр Сергей Карасев прошел сборы вместе с другими элитными европейскими арбитрами. Российские судьи также после отстранения сборных и клубов не обслуживали матчи под эгидой организации.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям, также глава РФС входит в исполком УЕФА. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев стал членом комитета клубных соревнований. Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева - в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев - в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев - в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина - в комитете по "фейр-плей" и социальной ответственности. Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.

Новые должности заняли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, ставший заместителем председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, ставшая членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошедшая в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова - членом панели по массовому футболу.