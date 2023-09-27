Поздняков: слушания по делу Валиевой проходят на фоне политического давления на CAS

Разбирательство в Спортивном арбитражном суде началось 26 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Судебные разбирательства по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой были инициированы главным образом из-за золотой медали российской команды на Играх в Пекине, на которую претендуют американцы. Таким мнением в интервью ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались 26 сентября.

"Ради этой медали все и сделано", - сказал Поздняков.

"Что касается CAS, существующий негативный опыт за последние полтора года показывает, что говорить о справедливости не приходится. Для меня тот факт, что даже спортивный арбитраж, некогда независимый, сейчас серьезно ангажирован, крайне неприятен. И мне жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры. Включая CAS", - добавил он.

Глава Олимпийского комитета России отметил, что ранее на национальность арбитра CAS внимания не обращалось. "В предыдущие годы больше смотрели на его профессионализм, на перспективу и исход дел, в которых он участвовал. На сегодняшний день все находятся в состоянии неопределенности. С нашей точки зрения, CAS, безусловно, попал под давление внешних факторов. И это влияет на его авторитет", - подчеркнул Поздняков.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 07:00 мск.