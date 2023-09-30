Матчами с участием ЦСКА и "Зенита" продолжится программа 10-го тура РПЛ

В субботу пройдут встречи "Оренбург" - "Зенит", "Локомотив" - "Пари НН", "Рубин" - "Краснодар" и ЦСКА - "Балтика"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Программа 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Зенит", "Локомотив" - "Пари Нижний Новгород", "Рубин" - "Краснодар" и ЦСКА - "Балтика".

В первом матче дня петербургский "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 12:00 мск. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 9 матчах. "Оренбург" с 8 очками располагается на 13-й позиции. Обе команды подходят к игре с поражением в прошлом туре, "Зенит" на своем поле уступил столичному "Локомотиву" (1:2), "Оренбург" в гостях оказался слабее "Пари Нижний Новгород" (1:3). Для "Оренбурга" это поражение стало первым после назначения на пост главного тренера Давида Деограсии 22 августа. В прошлом сезоне "Оренбург" дома сыграл вничью с "Зенитом" (2:2), а на выезде уступил со счетом 0:8.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что раннее начало матча является неудобством для игроков. "Как готовиться после поражений? Ничего страшного, поражения тоже часть нашей работы, невозможно всегда выигрывать, наша работа - в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Конечно, раннее начало матча - неудобство и для игроков, и для болельщиков. Тем не менее условия равны для всех, будем исходить из тех условий, которые есть".

В другом матче дня казанский "Рубин" дома сыграет с "Краснодаром", встреча начнется в 16:30 мск. Краснодарская команда с 21 очком продолжает лидировать в турнирной таблице, "Рубин" с 9 очками располагается на 12-й позиции. "Краснодар" остается единственной командой, которая еще не проиграла в этом сезоне чемпионата России, подопечные Владимира Ивича одержали девять побед и три раза сыграли вничью. При этом "быки" потерпели два поражения на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, уступив московским "Спартаку" (1:2) и "Динамо" (3:4).

В последний раз "Рубин" на своем поле побеждал "Краснодар" 9 июля 2020 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.

"Локомотив" и ЦСКА сыграют дома

Также в субботу "Локомотив" на своем поле примет "Пари НН", встреча начнется в 14:15 мск. Железнодорожники занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Нижегородская команда с 14 очками располагается на 8-й позиции. Эта игра станет седьмой между командами в официальных турнирах, "Пари НН" побеждал один раз, это случилось 31 августа 2022 года в матче Фонбет - Кубка России, встреча завершилась со счетом 2:0.

Двукратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Дмитрий Булыкин считает, что на команду в худшую сторону может повлиять победа над "Зенитом". "Ожидаю много голов, команды захотят выиграть и показать хорошую игру с большой самоотдачей, - сказал Булыкин ТАСС. - Посмотрим, в какой форме будет находиться "Локомотив" после победы над "Зенитом". Я скажу, что "Нижний Новгород" такой соперник, которого просто так не обыграешь, в прошлой встрече они это показали, поэтому будет очень интересная игра. "Локомотив", возможно, выйдет немножко расслабленным после "Зенита", но команда может за это поплатиться, учитывая каким [главный тренер "Пари НН"] Сергей Юран является мотиватором. Я думаю, он настроит команду очень хорошо на "Локомотив".

Булыкин считает, что в матче с "Пари НН" будут шансы на голы у нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы. "Да, пора Дзюбе уже забивать, потому что играет на команду, принимает, борьбу выигрывает, это плюс для любого нападающего, - отметил Булыкин. - Но нападающему важны голы, поэтому, безусловно, он будет стараться забить. "Нижний Новгород" - это тот клуб, которому он может забить, у него будут возможности, главное, чтобы он их реализовал".

В другом матче дня ЦСКА на своем поле примет калининградскую "Балтику", встреча начнется в 19:00 мск. Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Балтика" с 7 очками располагается на 14-й позиции. ЦСКА подходит к игре с серией из шести матчей без поражений, в последний раз красно-синие уступили "Динамо" (1:2) в матче РПЛ 19 августа. "Балтика" в прошлом туре одержала вторую победу в текущем сезоне РПЛ, обыграв на своем поле грозненский "Ахмат" (1:0).

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Урал" со счетом 2:2. 1 октября состоятся игры "Факел" - "Сочи", "Крылья Советов" - "Спартак" и "Ахмат" - "Динамо".