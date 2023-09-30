Янчук считает, что теннисист Медведев на классе обыграл де Минаура

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил австралийца Алекса де Минаура в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине за счет более высокого класса. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина.

"Даниил закономерно победил, он хорошо подавал и неплохо играл на приеме. Матч был довольно плотным, но Медведев выиграл на классе, все-таки это игрок несколько другого уровня, чем австралиец. Даниил находится в неплохой форме, он может далеко зайти на турнире", - сказал Янчук.

Также он прокомментировал поражение Андрея Рублева от француза Уго Умбера. "В первом сете Рублев играл очень хорошо, но во втором он просел физически и стал допускать много ошибок. Жаль, что он не дожал соперника в третьем сете, но я думаю, что Андрей сделает выводы из этого поражения", - отметил собеседник агентства.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).