Чесноков: теннисист Умбер провел лучший матч в жизни против Рублева

Француз одержал победу со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Француз Уго Умбер провел лучший матч в своей карьере во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине против россиянина Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Умбера.

"Это был гениальный матч, Умбер играл очень здорово, это лучший матч в его жизни. Если бы он так играл все время, то давно бы был в десятке мирового рейтинга, но для такого уровня ему не хватает стабильности. Нельзя сказать, что Рублев сегодня играл плохо, просто его соперник выглядел фантастически и заслуженно победил", - сказал Чесноков.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).