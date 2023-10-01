В Минспорте Подмосковья разберут ситуацию с отменой матча команды МХЛ "Капитан"

В воскресенье команда должна была провести матч Молодежной хоккейной лиги с клубом "СКА-1946", но встреча была отменена из-за отсутствия акта готовности спортивного сооружения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Московской области обсудит с клубом Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Капитан" состояние арены, чтобы избежать ситуаций с отменой домашних игр команды. Об этом ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

В воскресенье пресс-служба МХЛ объявила об отмене домашнего матча ступинского "Капитана" против петербургского клуба "СКА-1946". Как заявили в лиге, "Капитан" не предоставил акт готовности спортивного сооружения к матчу. "Капитану" было засчитано техническое поражение. Игра должна была пройти 1 октября.

"Команда сама частная, арена была полностью готова, как и все службы по линии муниципалитета и Московской области, поэтому я не могу сказать, по какой причине матч был отменен. Мы разбирались в том, что касается наших вопросов: технической готовности льда, дворца, скорой помощи. У нас было это все полностью готово. С учетом того, что завтра будет еще один матч, мы проговорим все с хоккейным клубом "Капитан", чтобы подобная ситуация не повторилась", - сказал Абаренов.

В следующем матче "Капитан" и "СКА-1946" должны сыграть друг с другом 2 октября. Встреча должна пройти в Ступине. В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции МХЛ "СКА-1946" занимает четвертое место с 13 очками после 10 игр. "Капитан" идет на последнем, девятом месте с семью очками после восьми встреч.