Абаскаль назвал матч против "Крыльев Советов" худшим за время его работы в "Спартаке"

Встреча завершилась победой самарской команды со счетом 4:0

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Матч против самарских "Крыльев Советов" стал худшим для Гильермо Абаскаля за весь период его работы на посту главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом он заявил журналистам.

1 октября "Спартак" на выезде со счетом 0:4 уступил "Крыльям Советов" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Можно ли назвать этот матч худшим при моем руководстве? По счету - да, по игре - определенные моменты были, но соперник нас наказал. Замена [Квинси] Промеса во втором тайме была обусловлена необходимостью усиливать игру", - сказал Абаскаль.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев получил предупреждение в игре с самарцами и пропустит матч 11-го тура РПЛ против столичного ЦСКА из-за перебора желтых карточек. "Как "Спартак" будет играть без Соболева в матче с ЦСКА? Да, у нас нет ни одного центрального нападающего, но мы подготовимся к этому матчу, мы думаем о тех, кто есть в нашем распоряжении. У нас есть футболисты, которые могут сыграть в нападении и благодаря своей гибкости заходить в финальную треть, мы это сделаем", - отметил тренер красно-белых.

"Спартак" располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Матч с ЦСКА пройдет 8 октября на домашней арене "Спартака".