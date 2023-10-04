Ольховский считает, что теннисист Синнер играл острее Медведева в финале турнира в Пекине

Итальянец одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву не хватило остроты в завершающих действиях в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине против итальянца Янника Синнера. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

"Мы ждали от Даниила победы, но финал - тоже хороший результат. Надо отметить, что сегодня Синнер очень хорошо играл, здорово держал свою подачу. Даниилу не хватало той остроты в завершении, что была у Синнера сегодня. Ничего страшного, что здесь проиграл, теперь нужно сосредоточиться на крупных турнирах", - сказал Ольховский.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн.