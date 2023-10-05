"Динамо" победило "Спартак", вылет "Пари НН" и "Крыльев Советов". Итоги тура Кубка России

Центральный матч пятого тура группового этапа "пути РПЛ" завершился крупной победой "Динамо" со счетом 3:0

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Программа пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу завершилась в среду пятью матчами. В этот день московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак", а "Пари Нижний Новгород" и самарские "Крылья Советов" потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

В центральной встрече дня "Динамо" одержало победу над "Спартаком" со счетом 3:0. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 18 205 зрителей. Перед игрой пресс-служба "Динамо" опубликовала интересное анонсирующее матч видео, в нем составы команд были стилизованы под игру Mortal Kombat. В этом сезоне команды встретились уже в третий раз, ранее "Спартак" обыграл бело-голубых в матче третьего тура группового этапа Кубка России со счетом 4:1, а в игре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) добился минимальной победы - 1:0. По итогам прошлого тура группового этапа "Спартак" гарантировал себе выход в "плей-офф пути РПЛ" Кубка России.

Сценарий матча, прошедшего в среду, кардинально отличался от прошлой встречи команд в кубке страны. С первых минут бело-голубые завладели преимуществом, создавая моменты один за одним, но поначалу они не были опасными. Первый значимый эпизод произошел на 17-й минуте, когда после передачи Федора Смолова в штрафную пробил Дмитрий Скопинцев, но мяч после его удара пролетел сильно выше ворот "Спартака". На большое количество моментов хозяев красно-белые ответили ударом Антона Зиньковского, но мяч пролетел рядом со штангой.

На 42-й минуте преимущество "Динамо" вылилось в забитый мяч. После удара Смолова из пределов штрафной мяч попал в Бителло, от которого он полетел в другую сторону от вратаря красно-белых Александра Максименко. Спустя три минуты "Динамо" удвоило преимущество - Максименко справился с ударом Даниила Фомина, но полузащитник удачно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме игра кардинально не изменилась, "Динамо" продолжало создавать моменты впереди. На 84-й минуте в составе бело-голубых появился полузащитник Иван Зазвонкин, который сменил Александра Кутицкого. Именно Зазвонкин установил окончательный счет в матче, забив в дебютной игре за основную команду бело-голубых на шестой добавленной к основному времени минуте.

Реваншистские настроения, обсуждение ухода Абаскаля

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отметил характер команды в матче со "Спартаком". "Как обычно, мы очень довольны победами над "Спартаком", особенно после двух предыдущих поражений, - сказал Гафин журналистам. - Наверное, не стоит думать о реванше, стоит думать о нашей игре в первую очередь, о том, что у нас есть характер, что мы можем выигрывать на характере. Предыдущие игры для нас складывались не очень удачно, в эмоциональном плане было очень важно одержать победу. Мы надеемся, что с этим духом мы подойдем к следующей игре с "Факелом" и порадуем нашего болельщика".

Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров назвал победу со счетом 3:0 хорошим ответом за первое поражение в Кубке России. "Мы довольны, был хороший матч со множеством моментов, - сказал он журналистам. - Жаль, что не реализовали несколько моментов в первом тайме, но в итоге мы дожали соперника. Для нас очень приятна разгромная победа над "Спартаком", нам было очень важно победить".

"Спартак" потерпел второе крупное поражение подряд. В матче 10-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4. После поражения в чемпионате России в СМИ усилились разговоры о возможной отставке главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Сам испанский специалист на пресс-конференции заявил, что не думает о своем возможном уходе и сосредоточен исключительно на подготовке команды к предстоящим матчам.

"Давайте поиграем: нет, я не мотивирован, я хочу уйти, - в шутку сказал Абаскаль, отвечая на вопрос ТАСС. - Конечно, я мотивирован, причем намного больше, чем раньше, поражение является только дополнительной мотивацией: в такие моменты после падения есть большая возможность для роста, чтобы прибавить, прежде всего психологически. Я рассматриваю это только с этой точки зрения, я мотивирован, мотивация только растет: хочу каждый день работать с командой, делать ее лучше, и это поражение добавляет мне уверенности в том, что мы должны продолжать работать и прогрессировать. Причем не только в футболе, но и в жизни, мой жизненный принцип заключается в том, чтобы завтра делать лучше, чем вчера. Мотивацию ни в коем случае не теряю: мне 34 года, и я хочу учиться и расти профессионально, это касается и футбола, и семьи, и команды".

"Представьте, если бы я этим (разговорами об отставке - прим. ТАСС) интересовался и мне это было интересно. У меня нет ответа на этот вопрос. Вы думаете, я думаю об этом? Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу, это футбол, тут так бывает: если ты проигрываешь, то виновен, если выигрываешь, то ты бог", - добавил тренер.

В другом матче группы D "Краснодар" со счетом 3:0 обыграл "Пари Нижний Новгород". "Динамо" набрало 8 очков и занимает второе место в группе. "Спартак" идет на первой строчке с 12 очками. На третьей позиции располагается "Краснодар" (8 очков), на четвертой строчке идет "Пари Нижний Новгород" (2), который потерял шансы на выход в плей-офф Кубка России. В заключительном туре группового этапа "Динамо" 2 ноября примет "Пари Нижний Новгород", "Спартак" 1 ноября на своем поле сыграет с "Краснодаром".

Другие матчи дня

Также в среду воронежский "Факел" на своем поле победил ЦСКА (1:1, 4:2 - по пенальти), "Оренбург" на выезде обыграл "Сочи" (2:1). После пяти туров "Оренбург" занимает первое место в турнирной таблице группы A, набрав 11 очков и обеспечив себе выход в "плей-офф пути РПЛ", следом идут ЦСКА (8), "Факел" (6) и "Сочи" (5). В другой встрече дня самарские "Крылья Советов" на своем поле уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 0:3. Самарская команда потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка России, она занимает последнее, четвертое место в группе C с 3 очками. На первом месте располагается петербургский "Зенит" (11), далее идут калининградская "Балтика" (9) и "Ахмат" (7).

Программа пятого тура группового этапа стартовала во вторник. В этот день казанский "Рубин" на выезде уступил екатеринбургскому "Уралу" (0:2), московский "Локомотив" дома победил "Ростов" (3:1). Железнодорожники занимают первое место в группе B с 10 очками, следом идут "Урал" (8), "Ростов" (8) и "Рубин" (4), который потерял шансы на выход в плей-офф. Также в этот день "Зенит" на своем поле обыграл "Балтику" со счетом 2:1.

Сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четвертых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".