Дзюдоист Арбузов рассказал, что неудача на "Большом шлеме" придала сил на первенстве мира

Спортсмен на первенстве мира среди юниоров завоевал бронзовую медаль

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Тимур Арбузов смог завоевать медаль первенства мира в Португалии благодаря мотивации, полученной в результате проигрыша на его предыдущем старте - турнире "Большой шлем" в Баку. Об этом спортсмен рассказал ТАСС по телефону.

В поединке за третье место Арбузов одолел чешского спортсмена Петра Младу. В полуфинале россиянин уступил японцу Каито Амано. Другим бронзовым призером стал японец Наото Изава. Победителем в этой весовой категории стал Амано, победивший в финале представителя Грузии Александра Лоладзе.

"На предыдущем старте перед первенством мира - "Большой шлем" в Баку - я проиграл, а на следующий день узнал, что мы, скорее всего, поедем на первенство мира. Поэтому был настрой отыграться, и ехал я в Португалию только за золотом. Тем не менее я все-таки рад, что вернусь домой с медалью. Самой тяжелой схваткой здесь для меня стал полуфинал с Амано, в котором пропустил атаку на "ваза-ари" и не успел отыграться. Ее еще предстоит внимательно проанализировать, чтобы исправить допущенную ошибку", - рассказал Арбузов.

Дзюдоист отметил, что все соперники, с которыми он боролся на первенстве, были достойными. "В целом все соперники в Португалии были достойными. Интересно было побороться с грузинским канадцем Меладзе, у которого мне удалось выиграть в партере в дополнительное время. А что касается поединка за бронзу, то в нем мне помогли тренерские наставления - постарался загрузить соперника своими захватами, и все удалось", - отметил спортсмен.