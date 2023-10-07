Нобоа: футболисты "Сочи" переживают из-за отсутствия побед

Сочинский клуб не может одержать победу в девяти матчах подряд во всех турнирах

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Сочи" обеспокоены отсутствием побед. Об этом ТАСС рассказал игрок команды Кристиан Нобоа.

"Сочи" в субботу на своем поле со счетом 0:2 уступил петербургскому "Зениту" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Сочинский клуб не может одержать победу в девяти матчах подряд во всех турнирах. В последний раз клуб праздновал победу 19 августа в домашней игре против "Ростова" (4:0).

"С игрой у нас проблема, первый тур мы играли хорошо, моменты у нас есть, но не получается впереди. Первый удар в наши ворота - мы пропускаем, сегодня был пенальти. Не знаю, был ли он или нет, после этого удар Кассьерры - 0:2. Каждую игру то же самое, мы стараемся, но пропускаем с одного удара. Просто неудача какая-то", - сказал Нобоа.

"Давно не выигрывали? Конечно, внутри коллектива все переживают, стараются. У нас есть перерыв, но даже никто не хочет уходить в отпуск, хотят только работать. Но у нас такой момент, что нужно отдыхать, нужно отпустить все. Что нужно делать, чтобы выйти из кризиса? Сейчас только работать, не нужно смотреть вправо или влево, это не поможет никому, нужно только работать через не могу. Конечно, это ответственность всех - игроков, тренеров. Я не знаю, помог бы нам Артем Дзюба - нам нужно усиление прямо сейчас, сегодня, посмотрим зимой", - отметил футболист.

В матче с "Зенитом" полузащитник получил повреждение и был заменен на 44-й минуте. "Я не знаю, насколько серьезное повреждение, пройду МРТ. То же самое было в матче с "Уралом" на кубок, восстанавливался две недели, думаю, что здесь так же", - заключил полузащитник.

Сочинский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. В следующем туре команда 22 октября сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".