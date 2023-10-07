Голдобин: нападающие "Спартака" стараются помогать своей обороне заброшенными шайбами

По мнению форварда красно-белых, команда слишком сильно увлекается атакой, в результате чего пропускает много легких голов

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" стараются компенсировать неважную игру в обороне большим количеством заброшенных шайб. Об этом ТАСС рассказал нападающий красно-белых Николай Голдобин.

Всего в 16 матчах нынешнего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Спартак" пропустил 49 шайб, больше только у пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар", подмосковного "Витязя", астанинского "Барыса" и нижнекамского "Нефтехимика", которые идут на последних местах в турнирных таблицах Западной и Восточной конференций.

"Мы, видимо, не супер в обороне хорошо играем, но компенсируем это заброшенными шайбами, - сказал Голдобин. - Если бы меньше пропускали, то больше бы выигрывали. Сами себе очень много привозим голов, увлекаемся атакой. У нас есть защитники, которые играют хорошо и в атаке, и в обороне, просто мы сами ошибаемся, привозим много голов, даем создать".

В субботу красно-белые обыграли в Мытищах "Куньлунь" со счетом 4:3. "С нашими болельщиками каждая игра как дома. Я еще не привык к таким играм, все-таки выступал на Востоке, где везде далекие выезды. И такая нынешняя поддержка нам помогает. Если сравнивать болельщиков, то магнитогорские очень громко нас поддерживали тоже", - отметил нападающий "Спартака".

7 октября Голдобину исполнилось 28 лет. "Все поздравили, обняли, пожелали, чтобы не было травм. Я ждал, конечно, подарка, но это ладно. Хотелось выйти на матч с хорошим настроением. Что касается моей результативности, то я бы с удовольствием забивал каждый матч, но у соперников тоже есть вратари, и команды хорошо играют. Сегодня отдал передачу, но, главное, рад за команду, что мы победили. Павел Порядин молодец, отличился у нас", - рассказал он.

"Спартак" занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 20 очков. В следующем матче команда 9 октября дома сыграет с "Витязем".