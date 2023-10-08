В "Витязе" сохранят тренерский штаб после назначения Рябыкина

В воскресенье стало известно, что Дмитрий Рябыкин сменил Александра Завьялова на посту главного тренера подмосковной команды

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб подмосковного клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" останется без изменений после назначения Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий.

Ранее в воскресенье Рябыкин был назначен на пост главного тренера "Витязя". Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24. 3 октября пост главного тренера "Витязя" покинул Александр Завьялов.

"Ситуацию разрешали очень быстро после того, как Александр Васильевич Завьялов ушел по собственному желанию, поэтому времени на раздумья не было. Надо было быстро принимать решение и вести переговоры. Почему остановились на кандидатуре Рябыкина? Были кандидаты, но кто-то не смог оставить предыдущие места работы", - сказал Варицкий.

"Место ему знакомое, так как он немало лет провел вместе с "Авангардом". С иностранными тренерами не общались: я давно говорил, что мы их не рассматриваем, я всегда доверял и буду доверять российским тренерам, потому что среди них есть немало талантливых ребят. Тренерский штаб на данный момент останется таким же. Никто задачу выхода в плей-офф не отменял", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время в тренерский штаб "Витязя" входят Алексей Тертышный, Александр Смирнов, Максим Бец, Андрей Малков, Артем Оленев, Михаил Бутуев и Игнат Савенок.