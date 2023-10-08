Футболист "Динамо" Тюкавин старается не думать об отсутствии голов

В последний раз нападающий забивал 6 августа

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин старается не думать о своей безголевой серии. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Динамо" дома сыграло вничью с воронежским "Факелом" (0:0) в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин не забивает на протяжении 10 матчей в различных турнирах, в которых принимал участие. В последний раз форвард забивал 6 августа в матче чемпионата России с петербургским "Зенитом" (3:2).

"Игра была такой вязкой, все-таки видели поле, снег, дождь, чего только не было. Но все равно нужно было забивать еще в первом тайме, я думаю, решать вопрос по игре. 11 туров мы сыграли неплохо, но все равно всегда хочется находиться наверху, мы стараемся, тренируемся, чтобы побеждать. Много упустили матчей под конец, вы видели, но это футбол", - сказал Тюкавин.

"Конечно, поддавливает, что не могу забить, но стараюсь об этом не думать. Помогают тренерский штаб и ребята. Я думаю, что после работы голы снова придут", - добавил футболист.

"Динамо" с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.