Тарасова оценила победу Худайбердиевой и Базина в ритм-танце на этапе Гран-при России

Фигуристы набрали 83,70 балла

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин были физически и технически сильнее своих соперников в ритм-танце на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Уфе. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигуристы набрали 83,70 балла. Второе место занимают Ирина Хавронина и Девид Нарижный (78,37), третьими идут Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67).

"Худайбердиева и Базин выглядели гораздо сильнее своих соперников. Они были лучше и физически, и технически. У них сильная танцевальная пара, в то время как другие впервые участвуют в соревнованиях", - сказала Тарасова.

Худайбердиева и Базин являются чемпионами России 2022 года, бронзовыми призерами чемпионата страны 2021 года.

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье.