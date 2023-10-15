Следующим этапом Гран-при России для фигуриста Савосина станет турнир в Самаре или Казани

На этапе Гран-при страны в Уфе спортсмен занял второе место

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Фигурист Роман Савосин, завоевавший серебро на первом этапе Гран-при России после полуторагодового перерыва, рассчитывает выступить на соревнованиях серии в Самаре или Казани. Об этом фигурист сообщил журналистам после выступления.

На этапе в Уфе Савосин занял второе место, набрав 277,66 балла (100,89 за короткую программу + 176,77 за произвольную). Спортсмен лидировал после короткой программы.

"Вернусь, отдохну и продолжу готовиться, планирую выступить либо на этапе в Самаре, либо в Казани, - сообщил Савосин. - Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Давление сегодня я чувствовал, однозначно, но, когда поехал, все ушло - почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую".

В произвольной программе Савосин выступает под микс песен Адриано Челентано. "Вряд ли я похож на Адриано по характеру, но в 16 лет катал под него. Сейчас такой опыт есть, и это помогает. Эту программу мы еще перед началом прошлого сезона поставили, а короткую - перед нынешним", - отметил спортсмен.

"Сегодня у меня немножко не получилось на каскаде, первый сальхов не очень хорошо удался, но дальше собрался и все сделал. В последний раз я катал целиком произвольную на мемориале Рабер в Москве, это было уже давно, - добавил Савосин. - Учитывая все факторы, это хороший прокат".