18 октября, 12:04
Палестино-израильский конфликт

Хабиб Нурмагомедов назвал удар по палестинской больнице геноцидом

По данным Минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек

ТАСС, 18 октября. Удар, нанесенный по больнице в Газе, является геноцидом палестинского народа. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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"Бомбить больницу, полную детей, - не путь к миру. Это - геноцид", - написал Нурмагомедов.

17 октября арабские СМИ сообщили, что в ходе ударов, нанесенных израильскими ВВС по центральным районам города Газа, часть ракет попала на территорию больницы. По данным Минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек. Вскоре пресс-служба Армии обороны Израиля выступила с первым заявлением, в котором указала, что мощный взрыв в больнице в Газе стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. Ответственность за это Армия обороны Израиля возложила на организацию "Исламский джихад".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала США предоставить спутниковые снимки, которые помогли бы прояснить ситуацию и выявить виновника произошедшей трагедии. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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