Путин предложил закрепить как норматив возведение некапитальных спортобъектов

Президент России отметил, что количество спортивных сооружений растет и на данный момент превышает 353 тыс. объектов

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить как норматив градостроительства рекомендации по возведению некапитальных спортивных объектов.

"У нас есть рекомендации по возведению плоскостных сооружений и некапитальных многофункциональных комплексов. Эти рекомендации нужно закрепить как норматив градостроительного проектирования. Он обяжет местные органы власти, застройщиков создавать необходимые людям спортивные объекты в шаговой доступности во дворах, парках, скверах, на набережных, где заниматься смогут представители всех возрастов и групп здоровья, причем люди смогут это делать целыми семьями", - сказал Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Говоря о создании спортивной инфраструктуры, президент отметил, что количество спортивных сооружений растет и на данный момент превышает 353 тыс. объектов. "Хотел бы отдельно поблагодарить глав регионов, которые модернизируют и строят стадионы и спортивные площадки не только у себя, но и активно помогают восстанавливать спортивные объекты в Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации - городах, поселках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков, тем более что для этого не нужно каких-то громоздких строек". "Достаточно установить тренажеры и оборудовать оснащенную лыжню или беговую дорожку", - указал президент.