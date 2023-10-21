Тарасова: фигуристке Горбачевой нельзя плохо кататься после побега

Спортсменка выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева не имеет права показывать плохие прокаты после истории с ее исчезновением. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В субботу Горбачева выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при в России в Омске, набрав 75,89 балла. Второе место заняла Аделия Петросян, победившая на предыдущем этапе.

"Горбачева сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала. Аделия тоже показала хороший прокат, но совершила две ошибки. Она выступала на прошлой неделе и еще не успела восстановиться", - сказала Тарасова.

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров вечером 29 августа. Горбачева извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она также отмечала, что ее побег не связан с фигурным катанием.