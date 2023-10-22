ФКС России намерена внедрять отечественные игры в международные киберспортивные турниры

По словам главы организации Дмитрия Смита, проекты от российских разработчиков могу быть представлены на соревнованиях стран БРИКС

ПЕРМЬ, 22 октября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) планирует интегрировать отечественные игры в международные соревнования. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Мы готовы при необходимости полностью перейти на отечественные компьютерные игры, но не видим в этом необходимости, - сказал Смит. - Мы не сторонники самоизоляции, мы хотим, чтобы наши спортсмены могли составить конкуренцию зарубежным коллегам. На данный момент мы уже существенно увеличили процент отечественных игр в наших соревнованиях и планируем продолжать этот процесс. Но при этом мы планируем интегрировать отечественные игры и в международные соревнования. Поэтому мы продолжаем в этом направлении двигаться, сейчас у нас уже сформирован календарь по отечественной игре Standoff 2, причем даже на ближайшие несколько лет".

"Сейчас у нас идут переговоры еще с рядом отечественных студий. Мы в целом хотим выстроить понятную для киберспорта систему соревнований по аналогии с мэйджорами. Поэтому нашей задачей сейчас является создание системы, которая позволит раскрываться российским талантам. В нее войдут и школа спортивного резерва, и лиги, и соревнования. Также в следующем году мы планируем расширить студенческий спектр и будем проводить дополнительную студенческую лигу по CS:GO и Dota 2. В дальнейшем наш план будет расширен ответственными играми, помимо этого, у нас запланированы соревнования стран БРИКС, в которые мы тоже хотим интегрировать проекты от российских разработчиков", - добавил президент ФКС России.

Смит рассказал, как федерация помогает развитию отечественных игр. "В этом году мы выступили одним из учредителей структуры АПРИОРИ (Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр - прим ТАСС), наша задача в рамках этого проекта - делиться экспертизой с молодыми студиями, помогать специалистам раскрываться и при благоприятном исходе финансировать создание отечественных игр", - отметил собеседник агентства.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершилась 21 октября.