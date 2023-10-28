Чесноков считает, что Звонарева может выиграть Итоговый турнир WTA в паре

Российская теннисистка вместе с немкой Лаурой Зигемунд выступит на соревнованиях в парном разряде

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд показывали хорошие результаты в последние месяцы, поэтому они могут претендовать на победу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Канкуне. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее прошла жеребьевка соревнований. Звонарева и Зигемунд попали в одну группу с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Габриэлой Дабровски из Канады. В одном квартете с ними также сыграют американская пара Гауфф - Пегула и чешский дуэт Барбора Крейчикова - Катерина Синякова. В полуфинал выйдут две пары, занявшие первые два места в своих группах.

"Сам факт того, что Звонарева в 39 лет попала на Итоговый турнир, это уже здорово для нашего тенниса. Соперники у них непростые, но в последнее время Звонарева и Зигемунд показывали хорошие результаты, выиграли несколько турниров, так что динамика у них положительная. Они играют несколько лет друг с другом, хорошо сыграны и вполне могут претендовать на победу", - сказал Чесноков.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс. Помимо Кудерметовой, победительницами турнира в парном разряде становились Елена Веснина и Екатерина Макарова (2016), Надежда Петрова и Мария Кириленко (2012). Петрова также выигрывала соревнования в паре с американкой Меган Шонесси (2004), Елена Дементьева - со словачкой Жанетт Гусаровой (2002). Анна Курникова дважды побеждала на турнире вместе со швейцаркой Мартиной Хингис (1999, 2000).