Малышев: главный тренер "Спартака" Абаскаль не будет уволен после поражения от "Факела"

В субботу "Спартак" проиграл "Факелу" в матче чемпионата России

ВОРОНЕЖ, 28 октября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не отправит в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля после поражения от воронежского "Факела". Об этом журналистам заявил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Встреча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой "Факела" со счетом 2:0.

"Абаскаль не будет уволен. На данный момент ничего не поменялось, Гильермо Абаскаль - тренер московского "Спартака", - сказал Малышев.

"Спартак" после 13 матчей набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 ноября в гостях сыграют с московским "Локомотивом".