Аргентинец Эмилиано Мартинес стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина

В декабре 2022 года Мартинес вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Аргентинский вратарь английского клуба "Астон Вилла" Эмилиано Мартинес стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле".

В декабре 2022 года Мартинес вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира в Катаре, он также был признан лучшим вратарем турнира. Мартинесу 31 год, с 2020 года он выступает за "Астон Виллу, ранее он был игроком английских "Арсенала" и "Рединга", а также испанского "Хетафе".

Издание France Football учредило эту премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году. Обладателями награды становились бразилец Алиссон, итальянец Джанлуиджи Доннарумма и бельгиец Тибо Куртуа, в 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. В 2020 году France Football признал его лучшим голкипером в истории. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы (1960) и серебряным призером европейского первенства (1964). Яшин трижды принимал участие в финальной части чемпионата мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.