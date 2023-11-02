Соркин: хоккеисты ЦСКА акцентировали внимание в игре со "Спартаком" на обороне

Армейцы обыграли красно-белых в гостях со счетом 3:0

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА держали в уме, как правильно играть против "Спартака" в обороне. Об этом ТАСС рассказал нападающий армейцев Максим Соркин.

ЦСКА обыграл "Спартак" в гостях со счетом 3:0 в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У красно-белых гол забил в первом периоде лучший бомбардир КХЛ Николай Голдобин, но он был отменен.

"Прямо не скажу, что особенно готовились против ведущей тройки соперника, но делали акцент на том, что ребята забивают много. Поэтому с ними надо было сыграть построже, - сказал Соркин. - Был акцент на игре в обороне не только с ними, но и вообще во всей игре. У "Спартака" не только эта тройка хорошо играет, но и остальная команда".

Защитник "Спартака" Михал Чайковски отметил, что его команда играла хорошо. "Тяжелый был матч, команда играла здорово, было много моментов, но не удалось забить", - подчеркнул он.

"Спартак" в следующем матче 4 ноября примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 5 ноября дома сыграет с тольяттинской "Ладой".