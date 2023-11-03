3 ноября, 19:24
Формула-1

Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Болид Макса Ферстаппена. EPA-EFE/ Isaac Fontana
Болид Макса Ферстаппена
© EPA-EFE/ Isaac Fontana

Второе место занял Шарль Леклер, третьим стал Лэнс Стролл

ТАСС, 3 ноября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Третьим стал канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин"). Квалификация была прервана во время третьего сегмента из-за сильного дождя. Организаторы сообщили, что гонка не будет возобновлена.

Гран-при Бразилии является последним из шести этапов текущего чемпионата со спринтерской гонкой. Квалификация к спринтерской гонке и сам спринт пройдут 4 ноября. Спринтерская гонка стартует в 21:30 мск.

Основная гонка состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск. 

Теги:
Формула-1Ферстаппен, Макс
© Информационное агентство ТАСС
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