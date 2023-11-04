Гольф, музей и ГТО. Экспозицию "Спорт для каждого" открыли на выставке-форуме "Россия"

Экспозиция будет работать до 10 декабря

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Павильон ВДНХ, в котором в субботу была торжественно открыта экспозиция "Спорт для каждого", стал одним из самых посещаемых в первый день работы международной выставки-форума "Россия". Организаторы оказались даже не совсем готовы к такому наплыву гостей, некоторым из посетителей не удалось избавиться на входе от верхней одежды, так как гардероб оказался переполнен.

Экспозиция "Спорт для каждого" проработает до 10 декабря, а открыть ее в День народного единства пришли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин, олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Лилия Ахаимова, Александр Легков, Светлана Колесниченко и другие звезды российского спорта.

"Огромная радость - видеть здесь такое количество посетителей, - заявил Чернышенко на церемонии открытия. - Я хотел бы, чтобы мы все поблагодарили наших чемпионов, потому что они являются ролевыми моделями и примером для детей. Только вместе мы можем сделать так, чтобы здоровье нашей нации было на таком уровне, чтобы помогало и экономике, и обороноспособности, и нашему суверенитету".

"Я думаю, что очень важно показывать спорт как очень доступную безбарьерную среду, потому что спорт изначально предполагает объединение людей. Задача выставки - показать наше славное прошлое, наше настоящее непростое и, конечно, нашу уверенность в будущем. И это мы делаем не только с профессиональным сообществом, делаем это со всеми людьми, потому что считаем, повторяю, что спорт - это норма нашей жизни, воспитывает патриотизм и формирует здоровый образ жизни, комфортную социальную среду. Обеспечивает устойчивое развитие нашей страны", - сказал журналистам Матыцин.

После приветственных слов Чернышенко и Матыцина все почетные участники церемонии открытия взяли в руки секундомеры и дружно дали старт работе экспозиции.

Билет на "Челси" и грамота Яшину

Центром экспозиции "Спорт для каждого" стал стенд Министерства спорта РФ, которому в этом году исполнилось 100 лет. Посетители имели возможность увидеть ценные экспонаты Государственного музея спорта: олимпийские медали разных лет, диплом победителя первой Спартакиады 1928 года, билет с футбольного матча "Челси" - "Динамо", который проходил в ноябре 1945 года, почетная грамота Льву Яшину за победу на Олимпиаде-1956, олимпийские факелы Игр 1980 и 2014 годов. Поклонники виртуального спорта могли взять в руки джойстики и сыграть на стенде Минспорта РФ в хоккей.

Многолюдно было и на стенде "Готов к труду и обороне", где каждый желающий имел возможность попробовать выполнить часть нормативов ГТО (подтягивание из двух положений, отжимание, прыжок в длину с места).

"Весной я заканчиваю 11-й класс, собираюсь поступить в один из юридических вузов. Знаю, что обладатели значков ГТО получат дополнительные баллы при поступлении. Сегодня я выполнил часть нормативов, остальные попробую сдать уже на стадионе. Кто знает, может быть, дополнительные баллы за ГТО немного приблизят меня к моей давней мечте стать юристом", - сказал ТАСС Сергей, учащийся одной из московских гимназий.

На стенде "Игры будущего" посетители могли попробовать себя в бросках мяча в баскетбольное кольцо и сыграть в мини-футбол. К стенду "Локомотива" в это время выстроилась небольшая очередь желающих принять участие в спортивной викторине. Для детей параллельно проходил конкурс на удержание равновесия на доске, все прошедшие это испытание получали красочные наклейки.

В последующие дни в рамках экспозиции "Спорт для каждого" планируется проведение дней спортивных федераций, дней национальных видов спорта регионов России, трансляций различных спортивных соревнований, мастер-классов и тренировок от звезд спорта. Так, в воскресенье в павильоне откроется спортивно-игровая зона "Спорт для каждого - мир развлечений". Посетители в этот день смогут сыграть в мини-гольф и настольный футбол, а также стать непосредственными участниками спортивных мероприятий, надев очки виртуальной реальности.

8 ноября на территории экспозиции пройдет День Российской федерации горнолыжного спорта. Здесь будет работать выставочная зона с десятью парами горных лыж разных лет. С помощью тренажера посетители смогут виртуально проехать по знаменитым горнолыжным трассам. Также в павильоне состоится автограф-сессия с победителем и призером этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Александром Хорошиловым.

День Камчатского края проведут в павильоне 9 ноября. Любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах по серфингу на тренажере и по управлению мотоциклом. В День Чукотского автономного округа, который состоится 11 ноября, посетители смогут испытать себя в национальных видах спорта коренных народов полуострова: прыжках с колен, перетягивании ленты головой, перетягивании палки, игры в эскимосский мяч. На 12 ноября запланирован День Республики Саха (Якутия), во время которого именитые спортсмены региона покажут мастер-классы по таким национальным видам спорта, как хабылык, хаамыска и мас-рестлинг.