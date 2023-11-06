Гол Дзюбы, удаление, ничья. "Локомотив" и "Спартак" поделили очки в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Программа 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу тремя матчами. В центральной игре тура московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со столичным "Спартаком" со счетом 1:1.

Перед началом игры генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко вручил капитану команды Дмитрию Баринову памятную футболку - игра со "Спартаком" стала для полузащитника 200-й за "Локомотив". За этот период футболист забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе "Локомотива" Баринов выиграл чемпионат России, а также трижды стал обладателем кубка страны, один раз завоевал Суперкубок России.

"Спартаку" в этой игре из-за повреждения не мог помочь капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия. После матча он сообщил журналистам, что скоро будет в строю. "На днях сделаем осмотр, врачи примут решение, выхожу в общую группу или нет. Был перелом ребра", - сказал Джикия. Также из-за дисквалификации был недоступен сербский защитник Срджан Бабич. При этом после травмы восстановился нидерландский игрок атаки Квинси Промес. Он в отсутствие Джикии исполнял роль капитана команды. Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 14 523 зрителей.

Сама игра стартовала без каких-либо острых моментов, но небольшое преимущество было на стороне "Спартака". На 37-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве - за лишение явной возможности забить гол с поля был удален защитник красно-белых Даниил Хлусевич. Фол был зафиксирован в непосредственной близости от штрафной площади, но игроки "Локомотива" не смогли воспользоваться шансом выйти вперед - нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, который является воспитанником "Спартака", послал мяч в стенку.

Второй тайм был заметно интереснее первого, команды включились и начали создавать моменты. При этом не было заметно, что "Спартак" играет в меньшинстве, именно красно-белые были активнее. На 53-й минуте полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский открыл счет в матче после передачи Промеса. Пропущенный мяч встряхнул футболистов "Локомотива". Железнодорожники сконцентрировались на атаке, и это дало свои плоды - на 63-й минуте Дзюба реализовал выход один на один после передачи еще одного бывшего игрока красно-белых - Максима Глушенкова.

За основную команду "Спартака" Дзюба выступал с 2006 по 2015 год. Он забил 160-й гол в чемпионатах России, нападающий является лучшим бомбардиром в истории турнира. Дзюба за разные команды забил 8 голов в ворота "Спартака". В России он также играл за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит".

"Спартак" показал характер

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после матча заявил, что гордится характером футболистов команды в игре с "Локомотивом". "Я не видел на поле команды, которая играла в меньшинстве, мы создавали хорошие моменты даже в меньшинстве, - сказал он журналистам. - Характер, который команда показала, необходим в сложный момент. Я горд тем, что мы показали сегодня с точки зрения характера. Мы еще на стадии становления, такие матчи дают команде расти".

Его коллега из "Локомотива" Михаил Галактионов отметил, что ненужный брак внес нестабильность в действия команды. "Выход из-под прессинга осуществляют разные группы игроков, начиная от центральных и фланговых защитников, опорных игроков, - сказал Галактионов на пресс-конференции. - К сожалению, "Спартак" накрывал, и у нас был брак в передачах. Для того чтобы мы в этих моментах выглядели более целостно, надо быстрее принимать решения, отрываться от своих соперников, оппонентов, и на спорных мячах - когда идет какое-то единоборство, подбор, когда из-под тебя играют на опережение, еще в каких-то моментах - мы не имеем права терять мяч. А таких моментов в первом тайме было очень много, когда мы только мяч отняли, его надо стараться взять под контроль, успокоиться, не форсировать, а мы опять его теряем. Думаю, что этот ненужный брак внес нестабильность в наши действия".

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус назвал удивительным результат матча со "Спартаком". "Дзюба забил гол, вы же видели, что он еще мог сделать, - сказал он ТАСС. - Второй тайм вообще был интересный. Честно, я не ожидал такого результата. После удаления все думали, что "Локомотив" должен был выиграть. Наиграл ли "Локомотив" на победу? Вы же видели, нет, судя по всему, "Спартак" атаковал и мог выиграть. Честно говоря, удивительный результат".

Джикия считает, что результат матча закономерен. "По игре ничья, понятно дело, были хорошие моменты, в конце могли забить, - сказал он журналистам. - Но играли в меньшинстве долгое время, понятное дело, что хотели выиграть. Но сегодня ничья". Такого же мнения придерживается бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мелележиков. "Ничья по делу. Хорошо, что при удалении игрока "Спартак" не просел и даже повел в счете, "Спартак" был чуть сильнее", - сказал он "Спорт-экспрессу".

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Локомотив" с тем же количеством очков располагается на шестой позиции. В следующем туре красно-белые 12 ноября дома сыграют с "Ростовом", железнодорожники днем ранее на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом".

"Краснодар" перед очным матчем обошел "Зенит" и снова возглавил таблицу РПЛ

В другом матче дня ЦСКА дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:2. По ходу матча армейцы дважды уступали в счете. Автором одного из голов в ворота нижегородской команды стал Федор Чалов, который вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Лидирует с 11 голами Матео Кассьерра из петербургского "Зенита".

После игры Чалов отметил, что удача в воскресной игре была на стороне ЦСКА. "Сложная игра. Мы понимали, что если "Нижний" забьет нам первым, то будет нелегко вернуться, - сказал он журналистам. - Конечно, такие победы вдохновляют, наш соперник здорово играл, проводил быстрые атаки, и удача была на нашей стороне. Пока не думаю о своей статистике, рад, что получается забивать".

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Пари НН" с 20 очками располагается на восьмой позиции. В следующем туре армейский клуб 11 ноября на выезде сыграет с воронежским "Факелом", "Пари НН" на следующий день примет калининградскую "Балтику".

В первом матче воскресенья "Краснодар" дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победа позволила "Краснодару" вновь выйти на первую строчку в таблице чемпионата России, в активе краснодарской команды 31 очко. "Крылья Советов" с 22 очками располагаются на четвертой позиции. В следующем туре "Краснодар" 11 ноября на выезде сыграет с "Зенитом", который занимает второе место и отстает от лидера на два очка. "Крылья Советов" в тот же день на своем поле встретятся с екатеринбургским "Уралом".

Программа 14-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день "Ахмат" дома уступил "Факелу" (1:2), "Зенит" на выезде обыграл "Балтику" (2:0). 6 ноября состоятся игры "Оренбург" - "Ростов", "Урал" - "Рубин" и "Сочи" - "Динамо".