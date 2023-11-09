Тренер "Спартака" Жамнов рассказал, что его пожелания по селекции были выполнены

Алексей Жамнов подчеркнул, что все вопросы по игрокам тренерский штаб обсуждает совместно

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов был удовлетворен тем, как проходила селекция хоккейного клуба в межсезонье. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"В принципе, да, - ответил Жамнов на вопрос, все ли его пожелания по селекции были выполнены. - Мы исходили из того, что можем себе позволить. У нас нет такого сумасшедшего бюджета, никто не строил иллюзий. У нас есть в нашем понимании потолок, и мы исходили из этого".

Жамнов возглавил "Спартак" в марте этого года. "Мы делали все, что было необходимо, да - спешки никакой не было. Я разговаривал с помощниками, кого хотел видеть в тренерском штабе. Сначала важно было создать хороший тренерский штаб, чтобы была хорошая атмосфера. От этого уже идет многое - если все тренеры находятся на одной волне, то намного проще работать. Всех ребят я знаю, со многими вместе играл. У каждого есть свой фронт работы, нет вообще никаких проблем в этом плане. Все вопросы мы обсуждаем совместно - как по вратарям, так и по остальным позициям", - подчеркнул тренер.

"В плане игроков ясно, что у меня были свои видения и пожелания, и при обсуждении каждой кандидатуры я советовался со своими помощниками. Все было сообща: я встречался непосредственно с руководством, обговаривал по всем кандидатам, где нужно усилиться, что нам необходимо. Селекция продолжается: ты видишь в своей команде слабые места и что нужно для усиления", - добавил он.

В "Спартак" пришли, в частности, форварды Николай Голдобин, Павел Порядин и Иван Морозов. Голдобин является лучшим бомбардиром Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 42 очка (20 шайб + 22 передачи).