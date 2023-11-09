Жамнов оценил игру первой тройки "Спартака"

Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин дополняют друг друга на льду, отметил главный тренер московской команды

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты первой тройки московского "Спартака" Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин никогда не успокаиваются в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Жамнов рассказал в интервью ТАСС.

Голдобин является лучшим бомбардиром Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в 28 матчах набрав 42 очка по системе "гол+пас" (20+22), в пятерку лучших бомбардиров с 30 (13+17) очками входит Порядин. Голдобин также является лучшим снайпером чемпионата, Голдобин и Морозов входят в пятерку лучших ассистентов лиги.

"Они с первого дня сборов начали играть вместе, как мы и планировали. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но вот именно у них втроем есть "химия", поэтому и присутствует результат. Тут много нюансов в совокупности, втроем они друг друга дополняют", - сказал главный тренер.

"Плюс самое главное про них скажу - они не успокаиваются, что мне приятно. Мы часто общаемся с их тройкой, говорим не только об игре в атаке, но и об обороне. Поэтому ребята схватывают, стараются все выполнять. Ясно, что в зоне атаки они могут сделать то, что другие не могут создать, но в плане обороны мы им постараемся помогать. Ребята адекватно ко всему относятся, видят свои плюсы и минусы, как могут усилить игру. Они сами смотрят видео, которое мы им показываем. Это касается не только этой тройки", - добавил он.

Морозов пришел в аренду из клуба Национальной хоккейной лиги "Вегас". "Ивана я знал до того, как он сюда приехал. Я с ним поработал немного в сборной, знал его потенциал. Для меня тут ничего нового в плане того, как он может играть, не было. Я ожидал именно от него такого хоккея, который он показывает сейчас, но могу сказать, что он может играть еще сильней. У него есть большой потенциал, он молодой и в дальнейшем, надеюсь, будет только прогрессировать", - подчеркнул Жамнов.