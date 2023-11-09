Тренер "Спартака" Жамнов рассказал о своем отношении к критике

Алексей Жамнов отметил, что старается как можно меньше читать новости

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов старается как можно меньше читать прессу и спокойно относится к критике. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Российские хоккеисты под руководством Жамнова завоевали в феврале 2022 года серебро Олимпиады. Главным тренером красно-белых специалист стал в марте.

"Я стараюсь как можно меньше читать газеты, после назначения в сборной я начитался столько, что мне хватило. "Доброжелателей" очень много, я спокойно к этому отношусь, и, если я пошел на работу главным тренером "Спартака", которая, как вы говорите, может быть рискованной, значит я был уверен, что должно получиться", - сказал Жамнов.

"Но как я уже говорил, один бы я не справился. У меня есть прекрасный тренерский штаб, с которым я работаю. Ясно, что решения принимает главный тренер, но, когда у меня хорошие помощники, работать намного легче и проще. О критике я не думаю - она была и будет, от нее никуда не деться. Всегда есть люди, которым ты нравишься, а есть те, которые тебя просто ненавидят. Это жизнь. Для меня важно, что думают обо мне мои близкие, родственники, жена, дети - вот это главное. А все остальное - это моя работа. Сегодня о тебе могут написать хорошо, а завтра - плохо, и что-то поменяется? Ничего не поменяется", - подчеркнул он.