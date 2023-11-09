9 ноября, 15:36
Итоговый турнир ATP

Янчук считает, что как минимум один россиянин выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP

В одной группе сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Один из российских игроков точно выйдет из группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. В полуфинал выйдут два лучших теннисиста группы.

"Зверев - самое слабое звено в этой группе. Алькарас - теннисист незаурядный, но к нему ключ подбирают, и к соперникам приходит понимание, что он уязвим, однако он по-прежнему самый сильный. Наши ребята очень конкурентоспособные, Даниил играет довольно стабильно, и Андрей набрал очень хорошую форму, он может преподнести сюрприз любому. Думаю, один из наших теннисистов точно выйдет из группы", - сказал Янчук.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Для попадания на Итоговый турнир ATP нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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