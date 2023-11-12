Фигуристка Муравьева рассказала, что не может поверить в победу на этапе Гран-при

Валиева заняла только четвертое место

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева не может поверить в победу на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Муравьева по сумме короткой и произвольной программ набрала 228,8 (177,02 + 151,79) балла. Второе место заняла Алина Горбачева, третье - Дарья Садкова. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место.

"Я просто не верю, даже не знаю, что сказать, думала войти в тройку, понравиться зрителям. У меня два старта здесь до этого было - оба плохие. В первом без каскада осталась, во второй раз не вышла на произвольную - заболел живот, даже разогнуться не смогла. Надеялась, в этот раз меня Казань нормально встретит", - отметила Муравьева.

"Хотели новое платье, но за день решили, что будет все-таки старое. Мама его немного изменила. Мама все мои костюмы делает", - добавила фигуристка.

Муравьевой 17 лет, она тренируется под руководством Евгения Плющенко. В финале серии Гран-при России прошлого сезона фигуристка заняла пятое место, также в ее активе четвертая позиция на чемпионате России.